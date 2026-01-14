Cos’è la Sextortion il ricatto online che colpisce migliaia di persone e adolescenti ogni anno

La sextortion è una forma di ricatto online che coinvolge minacce di divulgare contenuti intimi per ottenere favori o denaro. Questo fenomeno si sta diffondendo tra adulti e giovani, sfruttando la vulnerabilità delle vittime sui social e nelle chat. Comprendere questa minaccia è importante per riconoscerne i rischi e adottare misure di tutela efficaci.

La sextortion è una forma di ricatto digitale che si sta diffondendo in modo preoccupante. Il termine nasce dall’unione delle parole inglesi “sex” ed “extortion” (estorsione), e descrive un fenomeno che colpisce sia adulti che adolescenti attraverso internet. I criminali ottengono foto o video intimi di una persona e poi minacciano di diffonderli pubblicamente, contattando amici e familiari della vittima. L’obiettivo? Ottenere denaro o ulteriori contenuti sessuali. La vittima si trova intrappolata dalla paura che quelle immagini possano diventare pubbliche. Secondo il National Center For Missing And Exploited Children, nel 2024 sono state ricevute circa 546. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è la Sextortion, il ricatto online che colpisce migliaia di persone (e adolescenti) ogni anno Leggi anche: Helicobacter pylori, la minaccia al corpo umano che uccide migliaia di persone in Italia ogni anno Leggi anche: Dissociazione, il meccanismo (di difesa) che colpisce sempre più adolescenti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sextortion, boom di mail con ricatto in criptovalute: occhio alla truffa: Nella maggior parte dei casi non esistono realmente video o immagini e non vi è alcun accesso ai dispositivi L'articolo Sextortion, boom di mail con ricatto in criptovalute: occhio alla truffa pro facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.