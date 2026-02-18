L’Air Force One cambia livrea ridipinto con i colori preferiti di Trump | ecco quali sono

L’Air Force One è stato ridipinto con i colori preferiti di Donald Trump, causando molta sorpresa tra i media. La modifica, che include tinte rosse, bianche, oro e blu scuro, rappresenta un cambiamento visibile e audace rispetto alla livrea tradizionale. Il presidente ha insistito per questa scelta durante una visita alla base militare, dove ha personalmente supervisionato il lavoro di verniciatura. La nuova decorazione conferma il desiderio di Trump di lasciare un'impronta personale sull’aereo presidenziale. Ora, l’aereo si distingue tra gli altri velivoli ufficiali.

L' Air Force One riceverà una nuova verniciatura nei colori preferiti da Donald Trump. La nuova livrea dell'aereo presidenziale, riporta NewsNation, sarà rossa, bianca, oro e blu scuro. Il trattamento sarà riservato a tutti i jet presidenziali, sia il nuovo aereo di lusso donato dal Qatar che i nuovi Boeing VC-25B, secondo quanto riferito da un portavoce dell'Aeronautica Militare Usa. L'Air Force One e l'Air Force Two. Il titolo di Air Force One viene assegnato a qualsiasi aereo che trasporti il presidente degli Stati Uniti. Anche quattro aerei C-32 più piccoli, denominati Air Force Two quando a bordo c'è il vicepresidente, riceveranno una nuova verniciatura.