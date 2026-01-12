Durante una conferenza stampa, Donald Trump ha commentato un episodio di turbolenza a bordo dell'Air Force One. Un breve video mostra il momento e la battuta dell'ex presidente, che sta catturando l’attenzione sui social. L’evento suscita interesse per il contesto e le reazioni che ne sono scaturite, offrendo uno spaccato sulle situazioni imprevedibili durante i viaggi ufficiali.

Il video di Donald Trump alle prese con una turbolenza sull' Air Force On e sta facendo il giro dei social. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, si trovava intento a parlare con dei giornalisti quando l'aereo presidenziale ha cominciato a sobbalzare, suscitando una battuta da parte del tycoon. Ad essere tirata in ballo è stata Karoline Leavitt, giovanissima portavoce della Casa Bianca. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, domenica 11 gennaio, mentre l'Air Force One stava portando il presidente a Washington, D.C., dopo il ritiro settimanale a Mar-a-Lago. Durante la tratta, Trump ha accettato di parlare con alcuni giornalisti che stavano viaggiando insieme a lui, come solitamente accade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Turbolenze sull'Air Force One, la battuta di Trump in conferenza stampa: ecco cos'ha detto

Leggi anche: Dybala, Gasperini fa il punto della situazione sull’ex Juve in vista del match contro il Como. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa, le condizioni

Leggi anche: Trump scherza su turbolenze Air Force One: “Sto cercando qualcosa da afferrare, e non sarà Karoline Leavitt”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giornale radio del pomeriggio, giovedì 8 gennaio; Minneapolis, Noem difende l’agente Ice che ha ucciso la 37enne: “Ha protetto la sua vita”; Referendum, Fratoianni: Meloni ha confessato, vuole scalpo magistratura; Crans-Montana, genitori Riccardo Minghetti: Arresto titolari è notizia positiva ma vero responsabile è Comune.

Turbolenza sull'Air Force One, Trump scherza: «Sto cercando qualcosa da afferrare, e non sarà Karoline Leavitt» - (LaPresse) Il presidente americano Donald Trump ha scherzato durante una turbolenza a bordo dell’Air Force One, dicendo che «non aveva nulla da afferrare». msn.com