Elezioni anticipate 2026 | il piano segreto di Giorgia Meloni per capitalizzare la vittoria referendaria e fermare la discesa in campo di Marina Berlusconi

Le elezioni anticipate previste per il 2026 sono al centro del dibattito politico a Roma. Secondo alcune indiscrezioni, il governo di Giorgia Meloni avrebbe elaborato un piano strategico per sfruttare i risultati dei referendum e consolidare la propria posizione, frenando le eventuali ambizioni di Marina Berlusconi. Questa dinamica, ancora in fase di analisi, potrebbe influenzare significativamente l’assetto politico nei prossimi mesi.

Nei corridoi di Roma prende sempre più corpo un tema fino a poco tempo fa relegato alle speculazioni: le elezioni anticipate nel 2026, subito dopo le ferie agostane. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di una possibilità concreta, legata al referendum sulla giustizia. Una vittoria netta in questo referendum potrebbe spingere il governo a capitalizzare il consenso popolare, anticipando le elezioni per consolidare la maggioranza. Incontro di fine anno del governatore Occhiuto con la stampa; Manovra, cosa cambia per le pensioni: le scelte del governo su cumulo dei contributi, precoci e usuranti; Manovra, Meloni ora pensa ai decreti su bollette e condono: «Incoraggiati dai sondaggi»; Elezioni anticipate? Il tormento di Cateno. L'anno che verrà: gli eventi di politica internazionale 2026

