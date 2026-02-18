Christine Lagarde potrebbe lasciare il suo incarico alla guida della Banca Centrale Europea, secondo quanto scrive il Financial Times, per permettere a Macron e Merz di scegliere il suo successore. La presidente della BCE, però, ha precisato di non aver ancora preso una decisione definitiva e si dice aperta a valutare le sue opzioni. Lagarde ha aggiunto di voler valutare attentamente il momento migliore per eventuali cambiamenti, anche considerando le sfide economiche attuali.

Roma, 18 febbraio 2026 - Secondo il Financial Times Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato presidenziale di 8 anni, nell'ottobre del 2027. Lagarde lascerebbe per permettere a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. Un portavoce della presidente della Bce però ha già smentito: "La presidente Lagarde è completamente focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione riguardo la fine del suo mandato". Un'indagine conoscitiva tra gli economisti europei del Ft a dicembre indicava l'ex governatore della banca centrale spagnola, Pablo Hernández de Cos, e il suo omologo olandese Klaas Knot come i principali candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Lagarde pronta a lasciare per permettere a Macron e Merz di scegliere il successore alla Bce”. Ma lei frena: “Non ho deciso”

Ft: “Lagarde pronta a lasciare per permettere a Macron e Merz di scegliere il successore alla guida della Bce”. Ma lei frena: “Il Financial Times riferisce che Christine Lagarde potrebbe dimettersi prima della fine del suo incarico alla Banca Centrale Europea, prevista per ottobre 2027, per lasciare spazio a Macron e Merz nella scelta del suo successore.

«Lagarde lascerà la Bce prima per consentire a Francia e Germania di scegliere il successore»Christine Lagarde lascia la Banca Centrale Europea prima del previsto, perché vuole permettere a Francia e Germania di decidere chi la sostituirà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.