Ft | Lagarde pronta a lasciare per permettere a Macron e Merz di scegliere il successore alla guida della Bce Ma lei frena

Roma, 18 febbraio 2026 - Secondo il Financial Times Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare la guida della Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato presidenziale di 8 anni, nell'ottobre del 2027. Lagarde lascerebbe per permettere a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell'aprile del prossimo anno. Un portavoce della presidente della Bce però ha già smentito: "La presidente Lagarde è completamente focalizzata sulla sua missione e non ha preso alcuna decisione riguardo la fine del suo mandato". Un'indagine conoscitiva tra gli economisti europei del Ft a dicembre indicava l'ex governatore della banca centrale spagnola, Pablo Hernández de Cos, e il suo omologo olandese Klaas Knot come i principali candidati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

