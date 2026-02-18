Lagarde lascerà la Bce prima per consentire a Francia e Germania di scegliere il successore
Christine Lagarde lascia la Banca Centrale Europea prima del previsto, perché vuole permettere a Francia e Germania di decidere chi la sostituirà. La decisione arriva in un momento in cui i governi europei discutono sui candidati più adatti, creando incertezza sulla futura guida della politica monetaria.
Christine Lagarde lascerà la Banca Centrale Europea prima della fine del suo mandato di 8 anni. Lo scrive il Financial Times in un’esclusiva. La banchiera centrale europea vuole dare a Emmanuel Macron e a Friedrich Merz la possibilità di scegliere il suo successore prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile del prossimo anno, secondo una fonte informata citata dal giornale. L’addio di Lagarde in anticipo. Il mandato di Lagarde dovrebbe concludersi nell’ ottobre 2027. Ma secondo il quotidiano alcuni temono che l’estrema destra possa vincere la corsa presidenziale francese nella primavera del 2027.🔗 Leggi su Open.online
