Lagarde lascia la BCE prima della fine del mandato l’indiscrezione sulla mossa politica

Secondo il Financial Times, Christine Lagarde ha deciso di lasciare il suo ruolo di presidente della Banca Centrale Europea prima della scadenza del mandato, probabilmente a causa di tensioni interne alla BCE. La notizia ha sorpreso molti, considerando che il suo incarico sarebbe dovuto durare fino al 2024. Fonti vicine alla dirigente affermano che la decisione possa essere legata a divergenze sulla strategia di politica monetaria. La notizia si diffonde in un momento di grande incertezza sui mercati finanziari europei.

L'indiscrezione è arrivata dal Financial Times. Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea dal 1º novembre 2019, potrebbe finire prima il proprio mandato. Da Francoforte è arrivata prontamente la smentita, ma intanto si moltiplicano le voci di una mossa politica. Il termine naturale sarebbe infatti quello di ottobre 2027, dopo le elezioni in Germania e Francia. Abbandonare prima l'incarico permetterebbe al presidente Macron e al cancelliere Merz di nominare il nuovo numero uno della Bce.