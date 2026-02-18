Financial Times | Christine Lagarde lascerà la Bce prima della fine del mandato

Christine Lagarde ha deciso di lasciare la guida della Banca centrale europea prima della fine del suo mandato, che scadrà nel ottobre 2027. La motivazione principale riguarda le crescenti tensioni politiche e le difficoltà nel gestire le politiche monetarie. Fonti vicine alla presidente riferiscono che sta valutando un'uscita anticipata, anche per tornare a dedicarsi a impegni internazionali. Tra le ipotesi circolate, ci sarebbe anche la possibilità di un nuovo incarico nel settore privato o in organizzazioni globali.

Christine Lagarde sarebbe pronta a lasciare la Banca centrale europea prima della scadenza naturale del suo mandato, prevista tra otto anni, nell'ottobre 2027, secondo il Financial Times. L'intenzione della presidente sarebbe invece di dimettersi prima delle elezioni presidenziali francesi, ad aprile 2027. Con lo scopo di consentire al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di scegliere un sostituto, a capo di una delle istituzioni più importanti dell'Unione europea. In Francia, in vetta ai sondaggi, spicca l'estrema destra del Rassemblement National guidato da Marine Le Pen.