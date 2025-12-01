Guerra in Ucraina | Zelensky all' Eliseo accolto da Macron

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all’Eliseo per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Si tratta della decima visita di Zelensky in Francia dall’invasione russa del febbraio 2022. Sarà accompagnato in questo caso dalla moglie, Olena Zelenska. Il presidente ucraino torna in Francia soltanto due settimane dopo la sua ultima visita. Secondo l’Eliseo, Macron e Zelensky. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guerra in Ucraina: Zelensky all'Eliseo accolto da Macron

