Ladri tornano nel discount | nella notte nuova razzia di salumi e formaggi

Nella notte, i ladri sono tornati a colpire l’Eurospin di Nardò, in via De Gasperi, portando via salumi e formaggi. I malviventi hanno attraversato la zona e sono entrati nel negozio, rompendo una finestra laterale per mettere a segno il furto. Questa serie di furti alimentari preoccupa i residenti, che temono ulteriori azioni criminali nella zona.

Il furto è stato messo a segno nelle scorse ore, a Nardò, dove i malviventi avevano già tentato un colpo il mese scorso. Il valore della merce è da quantificare, sul posto i carabinieri della stazione neretina NARDÒ – Ladri tornano a rubare generi alimentari. È accaduto nella notte, ai danni dell’Eurospin di Nardò, in via De Gasperi, dove è stato messo a segno un colpo. I malviventi hanno infatti raggiunto i locali che ospitano il discount, per poi forzare uno degli accessi. Una volta all’interno, hanno “ripulito” gli scaffali e il banco frigo di salumi e formaggi, portando via un bottino non ancora quantificato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

