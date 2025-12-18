Rubano salumi formaggi surgelati e alcolici | ennesimo blitz dei ladri al Conad

Un nuovo episodio di furto si è verificato al Conad di Cadelbosco Sopra, dove ladri hanno preso di mira salumi, formaggi, surgelati e alcolici. La scena si è svolta nella tarda serata di ieri, quando ignoti hanno forzato una porta a vetri per introdursi nel negozio. L’intervento dei carabinieri ha tentato di ricostruire l’evento e di garantire la sicurezza del territorio.

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano salumi, formaggi, surgelati e alcolici: ennesimo blitz dei ladri al Conad Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 18 dicembre 2025 - Ennesimo furto in un esercizio commerciale. Nella tarda serata di ieri i carabinieri sono intervenuti alla sede del Conad di Cadelbosco Sopra, in via Monsignor Saccani, dove ignoti hanno infranto una porta a vetri per poi entrare nel negozio, puntando soprattutto a generi alimentari. Sono stati portati via bottiglie di alcolici, ma anche salumi, formaggi, Parmigiano Reggiano, prodotti surgelati, merce di marca e di pregio. Il valore complessivo ammonta a diverse migliaia di euro. I ladri sono poi fuggiti in fretta con il bottino. E' scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i responsabili del negozio e i carabinieri della locale caserma, avviando gli accertamenti.

