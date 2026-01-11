Furti nel Salento | razzia di alimenti in un discount incubo topi d’appartamento

Nel Salento, continuano i furti che interessano sia esercizi commerciali che abitazioni. Nella recente notte, un discount è stato oggetto di un furto di generi alimentari, seguendo un modello già riscontrato in altre zone della regione. La situazione evidenzia la necessità di aumentare la sorveglianza e adottare misure di prevenzione per tutelare cittadini e attività locali.

Salento, furto da 200mila euro in casa di un imprenditore - Mentre l'abitazione era vuota, una banda di ladri ha messo a segno un maxi colpo portando via orologi, monili e contanti per un valore complessivo di circa ... quotidianodipuglia.it

Cilento, ondata di furti in abitazioni: nel mirino anche gli ex sindaci di Salento e Castelnuovo - facebook.com facebook

