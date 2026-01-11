Furti nel Salento | razzia di alimenti in un discount incubo topi d’appartamento

Da lecceprima.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento, continuano i furti che interessano sia esercizi commerciali che abitazioni. Nella recente notte, un discount è stato oggetto di un furto di generi alimentari, seguendo un modello già riscontrato in altre zone della regione. La situazione evidenzia la necessità di aumentare la sorveglianza e adottare misure di prevenzione per tutelare cittadini e attività locali.

LECCE – Prosegue la scia di furti nel Salento: presi di mira un esercizio commerciale e abitazioni. Nella notte appena trascorsa, per cominciare, i ladri hanno colpito nuovamente un discount, portando via generi alimentari così come avvenuto in altri comuni nei giorni scorsi. Si tratta. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Chiari, nel furgone dei topi d’appartamento cacciaviti, seghe e refurtiva: in due scappano, il capobanda in manette

Leggi anche: Topi d'appartamento alla ricerca della casa da svaligiare stanati dai carabinieri: la folle fuga finisce nel canale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

furti salento razzia alimentiFurti nel Salento: razzia di alimenti in un discount, incubo topi d’appartamento - Nelle ultime ore presi di mira un esercizio commerciale e alcune abitazioni della provincia. lecceprima.it

Salento, furto da 200mila euro in casa di un imprenditore - Mentre l'abitazione era vuota, una banda di ladri ha messo a segno un maxi colpo portando via orologi, monili e contanti per un valore complessivo di circa ... quotidianodipuglia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.