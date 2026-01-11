Furti nel Salento | razzia di alimenti in un discount incubo topi d’appartamento
Nel Salento, continuano i furti che interessano sia esercizi commerciali che abitazioni. Nella recente notte, un discount è stato oggetto di un furto di generi alimentari, seguendo un modello già riscontrato in altre zone della regione. La situazione evidenzia la necessità di aumentare la sorveglianza e adottare misure di prevenzione per tutelare cittadini e attività locali.
LECCE – Prosegue la scia di furti nel Salento: presi di mira un esercizio commerciale e abitazioni. Nella notte appena trascorsa, per cominciare, i ladri hanno colpito nuovamente un discount, portando via generi alimentari così come avvenuto in altri comuni nei giorni scorsi. Si tratta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
