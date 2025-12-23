Alla guida sotto l' effetto di droga e alcol coppia finisce nei guai

Una coppia è finita nei guai dopo aver guidato sotto l’effetto di droga e alcol. I carabinieri di Mondragone hanno denunciato un uomo di 39 anni, di nazionalità rumena, per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto degli accertamenti e guida senza patente reiterata. L’intervento evidenzia i rischi connessi alla guida sotto effetto di sostanze, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative stradali.

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato un 39enne di nazionalità rumena, domiciliato a Mondragone, per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e tossicologici e per guida senza patente reiterata nel biennio. Denunciata. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Sorpresi alla guida sotto l'effetto dell'alcol e in possesso di hashish: tre automobilisti nei guai Leggi anche: Terni, controlli straordinari dei Carabinieri alla circolazione: due denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e droga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Guida ubriachi o sotto effetto di droghe: 361 le violazioni contestate dalla Polizia Locale; Incidenti stradali alcol e droga correlati, strategie organizzative e condivise tra la Polizia Locale di Cento e il Corpo Intercomunale dell'Alto Ferrarese; Pavia, tassista sorpresa alla guida sotto l'effetto di cocaina: denunciata dalla Polstrada; Ubriaco prende a pugni il barista che non gli serve altro alcol. Alla guida sotto l'effetto di droga e alcol, coppia finisce nei guai - In via Stanislao Lista, a Castel Volturno, i militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato un’autovettura BMW condotta dal 39enne, con a bordo la 35enne. casertanews.it Guida sotto l'effetto di alcol e droga, raffica di sanzioni, diversi automobilisti nei guai: potenziati i controlli durante le festività - Nelle ultime settimane in vista delle feste natalizie le forze dell’ordine hanno intensificato la propria presenza sulle strade urbane e lungo le principali vie di collegamento un po' in tutt ... ildolomiti.it

Monreale, controlli straordinari dei carabinieri: denunce per detenzione di droga, armi e guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti - Giro di vite pure per il mancato rispetto del Codice della Strada MONREALE, 15 dicembre – Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato me ... monrealenews.it

Sotto la guida di Frank North, gli Skidi Pawnee di Cavallo Bianco riescono ad aver ragione dei loro nemici, i Cheyenne di Colpo Coraggioso. Lo scontro tra i due valorosi guerrieri giunge a una amara conclusione. Amara, ma non definitiva… Intanto, gli equilib - facebook.com facebook

Occhi sotto controllo: guida alle principali patologie visive x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.