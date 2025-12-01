Garlasco plurimi indizi sul movente di Sempio e 48 ore di telefonate anomale tra lui e la Procura le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi

Secondo l’analisi dei tabulati telefonici, ci sarebbero state "48 ore di contatti anomali" tra Andrea Sempio e la polizia giudiziaria nel 2017, poco prima che la prima indagine su di lui relativa al delitto di Galrasco venisse archiviata Le ultime novità sul delitto di Garlasco, avvenuto 18 a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, "plurimi indizi sul movente" di Sempio e "48 ore di telefonate anomale" tra lui e la Procura, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi

Argomenti simili trattati di recente

Garlasco, i «plurimi indizi» sul movente di Sempio, il nodo del Dna e la dinamica dell’omicidio: quali sono le piste degli inquirenti Vai su X

DALLA CRONACA ALLA MILITANZA: IL RUOLO DEI GIORNALISTI PARTIGIANI NEL CASO GARLASCO E IL RUOLO OPACO DELL’AVVOCATO TIZZONI di Enrico Fedocci Capisco l’uomo della strada, il lettore occasionale, chi ha seguito questa vicenda solo - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, “plurimi indizi” contro Andrea Sempio/ “Ricostruito anche il movente”, verso richiesta processo - Delitto di Garlasco, Procura di Pavia avrebbe "plurimi indizi" contro Andrea Sempio e ricostruito anche il movente. Secondo ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco: il giallo del movente di Sempio e il “segreto indicibile” - Il caso del delitto di Garlasco e dell’omicidio Chiara Poggi si accende con il possibile movente di Andrea Sempio. Lo riporta newsmondo.it

Caso Garlasco, i presunti «indizi plurimi» che rimettono al centro il nome di Andrea Sempio - Gli ultimi esami sul Dna avrebbero confermato la presenza di un Dna compatibile con quello di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. Si legge su vanityfair.it

Delitto di Garlasco, spunta il possibile movente di Andrea Sempio per uccidere Chiara Poggi - La procura di Pavia potrebbe chiudere l'inchiesta di Garlasco con "plurimi indizi" su Andrea Sempio, tra cui il movente sull'omicidio di Chiara Poggi ... Come scrive virgilio.it

Delitto di Garlasco, perché Andrea Sempio può finire a processo/ Dal Dna al movente “personale”: gli indizi - Delitto di Garlasco, perché Andrea Sempio rischia di finire a processo: quali sono gli indizi finora noti e l'ipotesi di un movente "personale" ... Riporta ilsussidiario.net

Andrea Sempio, il rebus del movente. Dal "segreto indicibile" alle avances fino al Dna - Dal Dna sulle unghie della vittima alla scena del crimine, passando per le intercettazioni e l’alibi falso, fino ad entrare nel movente e ... Come scrive iltempo.it