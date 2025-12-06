Delitto di Garlasco scontro sul Dna tra consulenti dell' accusa e della difesa

Uno scontro tra i consulenti dell'accusa e quelli della difesa. Il 18 dicembre in tribunale a Pavia sarà una anticipazione di ciò che potrebbe accadere se Andrea Sempio, accusato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, verrà rinviato a giudizio. Se il gip deciderà di affidare a un processo il compito di stabilire la verità sull'omicido di Chiara Poggi. Sarà l'ultimo atto dell'incidente probatorio affidato alla genetista Denise Albani. Oltre alle 94 pagine scritte dal perito del gip, i consulenti delle parti consegneranno le loro conclusioni Quindi, il confronto. Non si esclude che gli avvocati chiedano di estendere l'incidente probatorio all'impronta palmare numero 33, rinvenuta sulla parete della scala del seminterrato dove è stato trovato il corpo di Chiara. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, scontro sul Dna tra consulenti dell'accusa e della difesa

