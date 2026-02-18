Luchè porta a Sanremo 2026 la canzone “Labirinto” dopo aver scritto testi che parlano di difficoltà e scelte difficili. La scelta nasce dall’esperienza personale dell’artista, che ha vissuto momenti complicati e ha deciso di raccontarli in musica. La canzone descrive un viaggio complicato, con ostacoli e decisioni che cambiano direzione senza preavviso. La musica, con i suoi suoni intensi, accompagna le parole e rende evidente il senso di smarrimento e speranza.

Luchè arriva a Sanremo 2026 con “Labirinto”, un titolo che è già un’immagine potente: non una strada dritta, ma un percorso pieno di curve, scelte sbagliate, ritorni, muri improvvisi. È una canzone che parla di identità e sentimenti con un linguaggio diretto, urbano, senza idealizzare nulla. Qui l’amore (e più in generale la vita) non è un posto in cui “si arriva”: è un luogo in cui ci si perde, e spesso ci si ritrova cambiati. Il significato di “Labirinto”: quando dentro di te non trovi l’uscita. Nel brano il labirinto è prima di tutto mentale ed emotivo. È quella sensazione di avere tutto in mano e, allo stesso tempo, di non capire cosa fare davvero: restare o andare via, fidarsi o chiudersi, mollare o insistere. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

"Labirinto" di Luchè a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzone

