Naturale di Leo Gassmann a Sanremo 2026 | significato temi e cosa racconta la canzone

Leo Gassmann ha presentato “Naturale” a Sanremo 2026, una canzone che parla di autenticità e di come spesso si trascurano i sentimenti più semplici. La scelta del brano nasce dall’esperienza personale di Gassmann, che voleva raccontare il valore di essere se stessi in un mondo che corre troppo veloce. La canzone utilizza immagini quotidiane, come un sorriso nascosto dietro a una maschera, per trasmettere un messaggio chiaro e diretto.

Leo Gassmann torna in gara a Sanremo 2026 con “Naturale”, un brano che ha il sapore delle cose dette a bassa voce, ma che restano in testa a lungo. È una canzone d’amore, sì, ma non nel senso “da favola”: parla piuttosto di quel sentimento autentico e imperfetto che resiste anche quando tutto intorno cambia, quando una relazione attraversa scosse, distanze, ripartenze. Il significato di “Naturale”: un arrivederci più che un addio. Il cuore del pezzo ruota intorno a un’idea precisa: non tutto finisce per sempre. A volte ci si perde, ci si ritrova, ci si sfiora da lontano. “Naturale” racconta proprio quel confine sottile tra chi resta e chi va via, tra l’istinto di trattenere e il coraggio di lasciare spazio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

