La vittima non ha soldi rapinatori la costringono a comprare cibo e bevande col cellulare

Due uomini di 27 anni sono stati fermati dalla polizia vicino alla Stazione Centrale di Napoli. La vittima, senza soldi, è stata costretta dai rapinatori a usare il cellulare per comprare cibo e bevande. I due sospetti hanno sequestrato il giovane e lo hanno obbligato a pagare per loro, sfruttando la sua vulnerabilità. La polizia ha intercettato il gruppo e li ha arrestati in tempo. La vicenda si è verificata nel cuore della città, creando sconcerto tra i passanti.

La Polizia ha arrestato due 27enni nei pressi della Stazione Centrale di Napoli: sono accusati di avere rapinato e sequestrato un giovane, costringendolo a fare acquisti per loro.🔗 Leggi su Fanpage.it La bassa stagione frena l'inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancoraRoma inizia a respirare grazie alla bassa stagione, che attenua l’inflazione, ma i prezzi di cibo e bevande continuano a salire. Madonna del Conforto, l'ordinanza che vieta la somministrazione di cibo e bevande da asportoIl sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta di vendere cibo e bevande da asporto durante la festa della Madonna del Conforto, in risposta alle preoccupazioni sulla congestione e i rifiuti nelle zone della celebrazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gisèle Pelicot: Basta con l’orrore non voglio più vivere sentendomi una vittima; Gisèle Pelicot: Io, drogata e violentata da 50 uomini, ecco perché non sono una vittima; Crans-Montana, padre vittima: Jessica fuggiva non ha aiutato; L'assoluzione in appello può essere ribaltata dalla parte civile?. Moratti 'assolve' Bastoni: Ha fatto una simulazione 'entusiasta', la Juventus fa la vittimaL'ex presidente dell'Inter commenta l'episodio principe di Inter-Juventus: I tempi sono cambiati, ora i bianconeri fanno le vittime ma la storia li ricorda diversamente. msn.com Moratti: Elkann ha chiamato Gravina? Ora la Juventus fa la vittima, ma la storia non li ricorda cosìInter-Juventus farà discutere per molto tempo, su questo nessun dubbio. E non per le ... msn.com Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, la vittima sarebbe stata contattata attraverso la tecnica del falso nipote con la richiesta di consegnare soldi ed oro che aveva in casa. facebook Solidarietà all'onorevole Sara Kelany, vittima di una tentata intimidazione ad opera dei soliti vigliacchi bulletti rossi. Forza, onorevole Kelany, la tua tempra è la migliore risposta ai vandali da quattro soldi. @SaraKelany_ x.com