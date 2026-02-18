La vittima non ha soldi rapinatori la costringono a comprare cibo e bevande col cellulare

Da fanpage.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini di 27 anni sono stati fermati dalla polizia vicino alla Stazione Centrale di Napoli. La vittima, senza soldi, è stata costretta dai rapinatori a usare il cellulare per comprare cibo e bevande. I due sospetti hanno sequestrato il giovane e lo hanno obbligato a pagare per loro, sfruttando la sua vulnerabilità. La polizia ha intercettato il gruppo e li ha arrestati in tempo. La vicenda si è verificata nel cuore della città, creando sconcerto tra i passanti.

La Polizia ha arrestato due 27enni nei pressi della Stazione Centrale di Napoli: sono accusati di avere rapinato e sequestrato un giovane, costringendolo a fare acquisti per loro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

