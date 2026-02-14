Madonna del Conforto l' ordinanza che vieta la somministrazione di cibo e bevande da asporto
Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta di vendere cibo e bevande da asporto durante la festa della Madonna del Conforto, in risposta alle preoccupazioni sulla congestione e i rifiuti nelle zone della celebrazione. La misura riguarda le aree di via Ricasoli, piazza della Libertà e una parte del parcheggio di via Giuseppe Pietri, dove si svolge la fiera e la processione. La decisione mira a mantenere l’ordine pubblico e a evitare ingorghi, considerando l’afflusso di visitatori previsto per domenica 15 febbraio.
In occasione della ricorrenza della Madonna del Conforto e della fiera che si svolge nella stessa giornata di domenica 15 febbraio in via Ricasoli, piazza della Libertà e in una porzione dell'area di parcheggio di via Giuseppe Pietri, a tutela del decoro e della vivibilità urbana è stata firmata dal sindaco un'ordinanza che prevede, a partire dalle ore 6 fino alla mezzanotte, il divieto per i titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, distributori automatici anche ubicati all'interno degli esercizi sopra indicati), i cui locali sono ubicati entro il raggio di 200 metri da piazza della Libertà, di somministrare per asporto e di vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Fiera Madonna del Conforto: Stop a cibo e vetro, l’ordinanza del sindaco preoccupa commercianti e residenti.
Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l’uso di vetro e la vendita di cibo da asporto durante la fiera di Madonna del Conforto, causando preoccupazione tra i commercianti e i residenti.
Firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni per Pescara Vecchia
È stata firmata la proroga dell’ordinanza che vieta la somministrazione sui tavolini esterni nella zona di Pescara Vecchia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Celebrazioni per la Madonna del Conforto; Madonna del Conforto, inizia il fine settimana della festa più sentita; I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo; Madonna del Conforto, gli aretini ai piedi di Maria.
Fiera della Madonna del Conforto: le disposizioni per il decoro e la vivibilità urbanaIn occasione della ricorrenza della Madonna del Conforto e della fiera che si svolge nella stessa giornata di domenica 15 febbraio in via Ricasoli, piazza della Libertà e in una porzione dell'area di ... msn.com
Arezzo, il corridoio è un vero miracolo con la storia della Madonna del ConfortoEra il 5 febbraio anche 230 anni fa. È allora che Arezzo ha vissuto e poi tramandato la storia del miracolo della Madonna del Conforto. Adesso per la prima volta rappresentata anche graficamente, ... corrierediarezzo.it
Il cardinale #Pizzaballa è intervenuto ad Arezzo in occasione dei giorni delle celebrazioni della Madonna del Conforto spiegando che "l'ostacolo alla pace è sempre una politica dal corto respiro" #VaticanNewsIT Leggi qui x.com
Madonna del Conforto: disposizioni per decoro e vivibilità urbana facebook