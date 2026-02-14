Madonna del Conforto l' ordinanza che vieta la somministrazione di cibo e bevande da asporto

Il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta di vendere cibo e bevande da asporto durante la festa della Madonna del Conforto, in risposta alle preoccupazioni sulla congestione e i rifiuti nelle zone della celebrazione. La misura riguarda le aree di via Ricasoli, piazza della Libertà e una parte del parcheggio di via Giuseppe Pietri, dove si svolge la fiera e la processione. La decisione mira a mantenere l’ordine pubblico e a evitare ingorghi, considerando l’afflusso di visitatori previsto per domenica 15 febbraio.

In occasione della ricorrenza della Madonna del Conforto e della fiera che si svolge nella stessa giornata di domenica 15 febbraio in via Ricasoli, piazza della Libertà e in una porzione dell'area di parcheggio di via Giuseppe Pietri, a tutela del decoro e della vivibilità urbana è stata firmata dal sindaco un'ordinanza che prevede, a partire dalle ore 6 fino alla mezzanotte, il divieto per i titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, distributori automatici anche ubicati all'interno degli esercizi sopra indicati), i cui locali sono ubicati entro il raggio di 200 metri da piazza della Libertà, di somministrare per asporto e di vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e in lattine.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

