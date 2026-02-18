Miriana Trevisan partecipa a Lineapelle, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati. La presenza della showgirl rende più vivo l’evento, che si svolge a Milano, e attira anche curiosi non specializzati nel settore delle pelli. La fiera mostra ancora una volta come una vetrina ben curata può catturare l’interesse di un pubblico vario.

Nuovi scenari. E conferme. Lineapelle ha dimostrato ancora una volta quanto è capace di creare interesse intorno alla concia coinvolgendo un pubblico di non soli addetti ai lavori. Nei giorni scorsi, tra i visitatori degli stand conciari non è passata inosservata la showgirl Miriana Trevisan, volto noto della Tv, dall’esordio cult di Non è la Rai alla conduzione coi mostri sacri del piccolo schermo Corrado, Bongiorno e Vianello, oggi ospite in diversi programmi di costume e moda. "Oltre al pregio dei prodotti visti in fiera- dice Miriana- mi ha affascinato la storia che c’è dietro alla concia italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vetrina che crea interesse . In fiera anche Miriana Trevisan

La Volta Buona, Miriana Trevisan: “Operata d’urgenza durante il funerale di papà” | VIDEODurante l'episodio de La Volta Buona, Miriana Trevisan ha condiviso un momento molto delicato della sua vita, raccontando di essere stata operata d’urgenza durante il funerale del padre.

La volta buona, Miriana Trevisan: “Mio padre mi ha salvato la vita prima di morire”Miriana Trevisan ha condiviso un momento cruciale della sua vita durante l'intervista a La volta buona.

