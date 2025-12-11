La volta buona Miriana Trevisan | Mio padre mi ha salvato la vita prima di morire

Miriana Trevisan ha condiviso un momento cruciale della sua vita durante l'intervista a La volta buona. Ricordando il dramma vissuto, ha rivelato come il suo padre le abbia salvato la vita prima di scomparire, in un episodio che ha segnato profondamente la sua storia personale.

(Adnkronos) – "Mio papà mi ha salvata la vita". Miriana Trevisan, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato il drammatico momento della sua vita quando è stata operata d'urgenza nello stesso momento in cui il padre è venuto a mancare. "Lui ha capito che io stavo male mentre stava per morire. Io avevo provato a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

