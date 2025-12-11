La Volta Buona Miriana Trevisan | Operata d’urgenza durante il funerale di papà | VIDEO

Durante l'episodio de La Volta Buona, Miriana Trevisan ha condiviso un momento molto delicato della sua vita, raccontando di essere stata operata d’urgenza durante il funerale del padre. La showgirl ha aperto il suo cuore, svelando le emozioni e le difficoltà vissute in un momento così complesso.

Ospite a La Volta Buona Miriana Trevisan che ha raccontato un momento delicato della sua vita, prima della morte del padre

