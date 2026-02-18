La verità sui rider in Italia tra cottimo algoritmi e precariato

La NIdiL della CGIL ha pubblicato un rapporto sulla condizione dei rider in Italia, evidenziando come molti di loro lavorino in modo precario a causa di contratti basati sul cottimo e di algoritmi che decidono i loro turni. L’indagine rivela che i rider spesso affrontano paghe basse e poca sicurezza, mentre le piattaforme digitali controllano ogni loro movimento. In particolare, il rapporto sottolinea come la mancanza di tutele abbia peggiorato la vita di chi consegna cibo a domicilio.

La NIdiL (Nuove Identità di Lavoro), struttura sindacale della CGIL che si occupa dal 1998 dei lavoratori somministrati (gli ex interinali), atipici, parasubordinati, partite IVA, collaboratori, tirocinanti e disoccupati, volgarmente detti precari, ha da poco pubblicato un rapporto intitolato La condizione di lavoro dei rider del food delivery. I contenuti dello studio, articolato in circa ottanta pagine, si collegano inevitabilmente con la vicenda dei lavoratori impiegati nella società di delivery del colosso spagnolo Glovo, e restituisce un quadro a dir poco sconfortante: sotto la maschera del lavoro autonomo si cela una nuova forma di dipendenza, quella digitale, meglio ancora dagli algoritmi, che si sostanzia in nuove forme di lavoro sottopagato e prive di diritti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

