Rider e caporalato anche a Bergamo paghe da 2 a 4 euro a consegna | Va superato il modello del food delivery fondato sul cottimo

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho e Glovo per caporalato e sfruttamento. A Bergamo, alcuni rider raccontano di paghe che oscillano tra 2 e 4 euro a consegna. La questione del lavoro nel settore del food delivery torna in primo piano, con molti che chiedono di superare il modello basato sul cottimo e sulle paghe basse.

Il caso Foodinho-Glovo, finito sotto controllo giudiziario per caporalato e sfruttamento del lavoro su decisione della Procura di Milano, riporta al centro dell’attenzione una condizione che riguarda anche il territorio bergamasco. In provincia di Bergamo i rider che lavorano con continuità e che hanno nel food delivery la principale fonte di reddito sono circa un centinaio, ma il numero cresce sensibilmente se si includono anche coloro che svolgono questa attività in modo saltuario o come secondo lavoro. Le retribuzioni, anche a Bergamo, restano molto basse: si va indicativamente dai 2 ai 4 euro a consegna.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Foodinho Glovo La trappola del food delivery: per i rider 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un’inchiesta nazionale di Nidil Cgil. Food delivery sotto inchiesta: indagata Foodinho per presunto caporalato e sfruttamento rider a Milano. La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta Foodinho, la società di food delivery collegata a Glovo, con l’accusa di sfruttamento dei rider. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foodinho Glovo Argomenti discussi: Rider, i nuovi schiavi: Rischiamo di essere rapinati in strada e aggrediti dal clienti, 10 ore di lavoro per 2 euro lordi a consegna; Quanto guadagna un rider in Italia, 8 ore in sella e 2 euro a consegna; Rider sfruttati, procura Milano dispone controllo giudiziario per Glovo Foodinho. Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiestaIndagato l'ad di Foodinho per caporalato per retribuzioni inferiori dell'80% rispetto alla contrattazione collettiva. Le testimonianze contenute nel ... avvenire.it Glovo-Foodinho sotto indagine: Rider con stipendi da caporalatoLa Procura di Milano ha disposto un controllo giudiziario su Foodinho Srl, società di delivery del gruppo Glovo, per caporalato ... notizie.it Glovo-Foodinho, scatta il controllo giudiziario per caporalato. «Rider pagati 2,50 a consegna e puniti in caso di ritardo» facebook

