Caporalato tra i riders | Basta lavoro a cottimo

La procura di Milano sta indagando sul lavoro dei rider, al centro di un nuovo caso di caporalato. La Cgil di Bergamo denuncia che molti di loro ricevono tra i 2 e i 4 euro per consegna, sotto la soglia di povertà. La situazione preoccupa, e le autorità stanno cercando di fare luce su queste pratiche.

L’INCHIESTA. La Procura indaga a Milano. La Cgil Bergamo: «Anche qui compensi sotto la soglia di povertà: da 2 a 4 euro a consegna». Il faro dell’inchiesta è Milano, ma il fenomeno corre anche per le strade di Bergamo. La procura di Milano ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per la Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma di consegne a domicilio Glovo, azienda spagnola con proiezioni globali, tra le principali nel ramo del delivery. L’accusa è quella di sfruttamento del lavoro, di fatto il caporalato: secondo il pm Paolo Storari che ha firmato il provvedimento, ai rider sarebbero pagati compensi «sotto la soglia di povertà». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho e Glovo per caporalato e sfruttamento.

L'incontro di ieri a Palazzo Giulio d’Este ha affrontato temi fondamentali per la tutela dei lavoratori agricoli, concentrandosi sul potenziamento degli sportelli per l’immigrazione e sull’introduzione di un trasporto sicuro.

