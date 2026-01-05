Fossacesia riconosce i negozi storici | valorizzazione del patrimonio commerciale e culturale della città

Fossacesia ha adottato un provvedimento per riconoscere i negozi storici presenti nel territorio. La delibera, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, stabilisce le modalità e i criteri per valorizzare il patrimonio commerciale e culturale della città, rispettando le normative nazionali e regionali. Questa iniziativa mira a preservare l’identità storica del centro urbano, promuovendo la tutela delle attività commerciali di lunga data.

