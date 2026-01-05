Fossacesia riconosce i negozi storici | valorizzazione del patrimonio commerciale e culturale della città
Fossacesia ha adottato un provvedimento per riconoscere i negozi storici presenti nel territorio. La delibera, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, stabilisce le modalità e i criteri per valorizzare il patrimonio commerciale e culturale della città, rispettando le normative nazionali e regionali. Questa iniziativa mira a preservare l’identità storica del centro urbano, promuovendo la tutela delle attività commerciali di lunga data.
Il consiglio comunale di Fossacesia ha approvato all’unanimità la delibera che definisce indirizzi, criteri, modalità procedurali e testi operativi per il riconoscimento dei Negozi Storici operanti nel territorio della città, in conformità alle normative nazionali e della Regione AbruzzoLa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Spettacolo dal vivo, aperto il bando di valorizzazione del patrimonio culturale della regione
Leggi anche: Al Campus di Rimini il Master Unibo per formare professionisti della valorizzazione del patrimonio culturale
Il Consiglio Comunale di Fossacesia ha approvato all’unanimità la delibera che definisce indirizzi, criteri, modalità procedurali e testi operativi per il riconoscimento dei Negozi Storici operanti nel territorio della città - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.