Fossacesia riconosce i negozi storici | valorizzazione del patrimonio commerciale e culturale della città

Fossacesia ha adottato un provvedimento per riconoscere i negozi storici presenti nel territorio. La delibera, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, stabilisce le modalità e i criteri per valorizzare il patrimonio commerciale e culturale della città, rispettando le normative nazionali e regionali. Questa iniziativa mira a preservare l’identità storica del centro urbano, promuovendo la tutela delle attività commerciali di lunga data.

Il consiglio comunale di Fossacesia ha approvato all’unanimità la delibera che definisce indirizzi, criteri, modalità procedurali e testi operativi per il riconoscimento dei Negozi Storici operanti nel territorio della città, in conformità alle normative nazionali e della Regione AbruzzoLa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

