Il Real Madrid ha ufficialmente messo Vinícius Jr. sul mercato, valutando eventuali offerte per evitare la perdita a parametro zero nel 2026. Tra le pretendenti, il Chelsea ha presentato un’offerta di 160 milioni di euro. La situazione apre uno scenario importante per il futuro del giocatore e del club, che monitorano attentamente le possibilità di una cessione.

Scenari pesanti da Madrid. Vinícius Júnior è finito ufficialmente sul mercato: il Real Madrid sarebbe disposto a valutare proposte per evitare il rischio di perderlo a parametro zero nel 2026. A riportarlo è The Guardian. Sul tavolo c’è già una mossa concreta del Chelsea, che avrebbe presentato un’offerta da 135 milioni di sterline (circa 158 milioni di euro ). Resta viva anche la pista Arabia Saudita, pronta a inserirsi con una proposta economicamente molto forte. Il contesto è teso. Le trattative per il rinnovo sono ferme e il rapporto tra Vinícius e l’ambiente si è incrinato: l’attaccante è stato fischiato dal Bernabéu in due partite consecutive, segnale di una frattura che pesa sulle valutazioni del club. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Vinícius Jr sul mercato: Real Madrid ascolta, il Chelsea offre 160 milioni

Leggi anche: Aspettando l’allenatore, il Chelsea sta preparando un’offerta da 160 milioni per Vinicius Junior (Guardian)

Leggi anche: Vinicius Jr si scusa per la petulanza e promette di “continuare a lottare” per il Real Madrid