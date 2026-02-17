Il cuore ‘bruciato’ sul bambino di Napoli e il chirurgo della task force | Situazione delicatissima Quando è possibile il trapianto
Il chirurgo della task force ha spiegato che il cuore del bambino di Napoli si è deteriorato a causa di complicazioni post-operatorie, mettendo a rischio la sua vita. Il bambino di due anni e mezzo, che aveva ricevuto un trapianto di cuore, si trova in una situazione molto delicata. Quando si presenterà l’opportunità, si valuterà se sarà possibile intervenire di nuovo con un trapianto. Il medico ha aggiunto che la priorità resta l’interesse del piccolo e che ogni decisione viene presa con attenzione e cura.
Torino, 17 febbraio 2026 – Come vuole tornare a casa dal consulto di Napoli sul bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore ‘bruciato’? “Con la serenità di aver preso una decisione per il bene del bambino. Qualunque essa sia. Tra specialisti, cercheremo di trovare una visione comune”. Parte da qui Carlo Pace Napoleone, 59 anni, direttore della Struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica e delle patologie congenite all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, nel pool di luminari convocati domani per il maxi consulto. Che idea si è fatto? “Nessuna, andiamo e vediamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
