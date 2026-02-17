Il chirurgo della task force ha spiegato che il cuore del bambino di Napoli si è deteriorato a causa di complicazioni post-operatorie, mettendo a rischio la sua vita. Il bambino di due anni e mezzo, che aveva ricevuto un trapianto di cuore, si trova in una situazione molto delicata. Quando si presenterà l’opportunità, si valuterà se sarà possibile intervenire di nuovo con un trapianto. Il medico ha aggiunto che la priorità resta l’interesse del piccolo e che ogni decisione viene presa con attenzione e cura.

Torino, 17 febbraio 2026 – Come vuole tornare a casa dal consulto di Napoli sul bimbo di due anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato'? "Con la serenità di aver preso una decisione per il bene del bambino. Qualunque essa sia. Tra specialisti, cercheremo di trovare una visione comune". Parte da qui Carlo Pace Napoleone, 59 anni, direttore della Struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica e delle patologie congenite all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, nel pool di luminari convocati domani per il maxi consulto. Che idea si è fatto? "Nessuna, andiamo e vediamo.

© Quotidiano.net - Il cuore ‘bruciato’ sul bambino di Napoli e il chirurgo della task force: “Situazione delicatissima. Quando è possibile il trapianto”

Il cuore per il trapianto “bruciato”, sei sanitari indagati a Napoli. Come sta il bambino e l’attesa di «un miracolo entro 48 ore»La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore a un bambino di due anni.

Il cuore per il trapianto “bruciato”, sei sanitari indagati tra Napoli e Bolzano. Come sta il bambino e l’attesa di «un miracolo entro 48 ore»La Procura di Napoli ha messo sotto inchiesta sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi.

