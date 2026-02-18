La T Gema arriva Omegna Andreazza chiede rabbia

La T Gema Montecatini, reduce da una sconfitta pesante contro Desio, si presenta a Omegna con la voglia di reagire. La squadra di Andreazza ha subito una battuta d’arresto importante, che ha fatto perdere terreno ai rossoblù in classifica e ha alimentato la rabbia dell’allenatore. Oggi, l’obiettivo è tornare a vincere e ritrovare fiducia in una stagione che si complica.

Arriva con un po' di pressione addosso La T Tecnica Gema Montecatini all'appuntamento col primo turno infrasettimanale del 2026: la sconfitta rimediata contro Desio nel giorno di San Valentino, per momento e caratura dell'avversario, è forse la più sanguinosa della stagione rossoblù ed è costata l'aggancio di Orzinuovi al terzo posto. Questa sera alle 20.30 al PalaCarrara contro una Paffoni Omegna "azzoppata" dagli infortuni di Misters e Di Meco (ma rinfrancata almeno parzialmente dall'arrivo del giovane Piccirilli, al debutto proprio stasera) l'imperativo è tornare alla vittoria per non perdere definitivamente contatto dal duo di testa composto da Vigevano e Rucker.