Due partite in fotocopia. Oltre al nefasto risultato finale, le sconfitte patite da La T Tecnica Gema Montecatini in casa contro Capo d’Orlando e a Legnano hanno in comune l’andamento: una partenza deficitaria, la reazione e la lunga rincorsa che per poco non si è concretizzata in una clamorosa rimonta. A Castellanza i "leoni" termali sono riusciti per due volte a risalire dal -14 e hanno avuto in mano il tiro per impattare il match contro l’attuale capolista, non ci sono riusciti ma la prestazione gagliarda e il segnale di compattezza mandato dal gruppo allenato da coach Marco Andreazza restano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’altra sponda del ’naviglio’ termale. La T Gema, roster ridotto e due ko in fotocopia. Ma Andreazza tiene: "Il gruppo non molla mai»