La T Tecnica Gema arriva Vigevano Scontro al vertice per stappare il 2026

La T Tecnica Gema arriva a Vigevano, segnando un momento importante della stagione. Questa sera alle 20 al PalaCarrara di Pistoia si affrontano due delle principali contendenti per il titolo della regular season nel girone A. Una sfida che potrebbe influenzare gli equilibri di classifica e avvicinare le squadre alla conquista del 2026.

Quale miglior modo di iniziare il 2026 del confronto fra due delle tre squadre più accreditate per vincere la regular season nel girone A? Al PalaCarrara di Pistoia questa sera alle 20.30 si alzerà il sipario sul più classico degli scontri al vertice: La T Tecnica Gema Montecatini, seconda in classifica, ospita la capolista Elachem Vigevano per difendere lo striminzito vantaggio negli scontri diretti (all'andata finì 73-75 in favore dei termali) e agganciare la vetta. Entrambe reduci dalla qualificazione alle Final Four di Coppa Italia di categoria, le due squadre possono sfidarsi senza calcoli di sorta: scenario ideale per chi da questa sfida cerca spettacolo, pathos ed emozioni.

La T Gema, scontro al vertice. Andreazza: «Limitare l’aggressività di Vigevano» - Il coach di La T Tecnica: «Ci aspetta un inizio di girone di ritorno molto complicato» Dopo aver ricevuto un bel regalo sotto l’albero di Natale, ... pistoiasport.com

La T Gema-Desio. Obiettivo Coppa Italia. Vincere, poi sperare - I quattro reduci dello scorso campionato, Acunzo, Burini, Passoni e capitan D’Alessandro staranno avendo un senso di dejà vu: ... lanazione.it

La T Tecnica Gema Montecatini. . ’ 2025 Buon anno a tutti i tifosi rossoblu! La T Tecnica Gema Allestimenti Veicoli Commerciali #pallacanestromontecatini #serieboldwild - facebook.com facebook

