Anna, studentessa bresciana, ha riscoperto in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso. Questa scoperta ha ispirato il docufilm

Anna, la studentessa bresciana che ha ritrovato in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso. Dalla storia il docufilm che ha conquistato i cuori

Brescia, 16 dicembre 2025 – Ci sono storie che non chiedono di essere raccontate: attendono. Quella di Ettore Nordio, di Margherita Benussi, dei gemelli Fabio e Aurelio morti sul Carso a 17 anni nella Prima Guerra mondiale hanno atteso più di un secolo prima di riemergere dal passato. Il merito è di una giovane studentessa bresciana, Anna, pronipote di Ettore, e di una scuola, il liceo Luzzago di Brescia, che ha saputo ascoltare. “Il mio pianto non si vede” . Così è nato “Il mio pianto che non si vede“, che ha conquistato il primo premio del concorso della Regione “Viaggi della memoria per la scuola“ e che ora si appresta a debuttare in città. Ilgiorno.it

