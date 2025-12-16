Anna la studentessa bresciana che ha ritrovato in cantina le lettere del bisnonno dal fronte del Carso Dalla storia il docufilm che ha conquistato i cuori

Brescia, 16 dicembre 2025 –  Ci sono storie che non chiedono di essere raccontate: attendono. Quella di Ettore Nordio, di Margherita Benussi, dei gemelli Fabio e Aurelio morti sul Carso a 17 anni nella Prima Guerra mondiale hanno atteso più di un secolo prima di riemergere dal passato. Il merito è di una giovane studentessa bresciana, Anna, pronipote di Ettore, e di una scuola, il liceo Luzzago di Brescia, che ha saputo ascoltare.  “Il mio pianto non si vede” . Così è nato “Il mio pianto che non si vede“, che ha conquistato il primo premio del concorso della Regione “Viaggi della memoria per la scuola“ e che ora si appresta a debuttare in città. Ilgiorno.it

