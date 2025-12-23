Inter infortunio in allenamento | questo nerazzurro salterà le prossime tre partite! Leggera distorsione al ginocchio per lui

Inter, infortunio in allenamento per questo giocatore nerazzurro: sarà out nelle prossime tre partite! Leggera distorsione al ginocchio. Brusco stop per la capolista proprio alla vigilia di un ciclo di partite cruciali. L'allenamento odierno ad Appiano Gentile ha lasciato in eredità una pessima notizia per l' Inter: Ange-Yoan Bonny si ferma ai box. Il giovane attaccante francese, rivelazione stagionale, ha interrotto la seduta a causa di un trauma contusivo-distorsivo. L'allarme dello staff medico si è trasformato in diagnosi dopo gli esami strumentali effettuati d'urgenza presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: il referto parla di una leggera distorsione al ginocchio sinistro.

