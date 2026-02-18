Kyrie Irving tornerà in campo nella stagione 2026 27

Kyrie Irving non giocherà più nella stagione 202425, perché ha deciso di prendersi un anno sabbatico. La sua scelta colpisce i tifosi, che speravano di vederlo in campo per aiutare la squadra. Irving ha spiegato che ha bisogno di un periodo di pausa per motivi personali e di salute. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai suoi rappresentanti. La sua assenza potrebbe cambiare gli equilibri della squadra nella prossima stagione. I fan restano in attesa di capire cosa farà il giocatore in futuro.

Con una decisione che segna una svolta nella gestione della franchigia, Kyrie Irving ha comunicato che non tornerà in campo nella parte conclusiva della stagione in corso. La scelta è stata condivisa tramite il sito dei Mavericks, accompagnata da una riflessione sul percorso affrontato e sulla necessità di concentrarsi su un recupero completo. Dallas Mavericks, al momento, occupa la decima posizione della Western Conference con 19 vittorie in 54 partite disputate. In questo contesto, lo staff tecnico, guidato dal coach Kidd, si prepara a utilizzare le partite residue per definire l'assetto futuro, con particolare attenzione al duo formato da Irving e Cooper Flagg, elemento chiave della ricostruzione o della ristrutturazione dell'organico per la prossima stagione.