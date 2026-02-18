La staffetta dello short track festeggia l’argento Confortola | Vale come un oro Betti | Il pubblico ci ha dato la spinta giusta

La staffetta femminile dello short track ha conquistato un argento ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, dopo una gara emozionante. La squadra italiana ha dimostrato grande determinazione, superando avversarie agguerrite e mantenendo alta la velocità fino alla fine. Confortola ha dichiarato che questa medaglia vale come un oro, mentre Betti ha sottolineato l’incoraggiamento del pubblico che ha dato loro la spinta decisiva. La performance delle atlete ha entusiasmato gli spettatori presenti all’Iceberg Arena, rendendo questa medaglia un risultato memorabile.

L’Italia centra una splendida medaglia d’argento nella staffetta femminile dello short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Chiara Betti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Arianna Fontana hanno fatto la storia, chiudendo di un soffio alle spalle della Corea del Sud, che ha piazzato il sorpasso decisivo proprio nell’ultima frazione con Arianna Fontana beffata da Choi Minjeong. Le asiatiche hanno vinto con il tempo di 4’04?014, precedendo l’Italia (4’04?107) e il Canada (4’04?314). Al termine della gara disputata al Forum d’Assago, le azzurre hanno raccontato le proprie sensazioni ai microfoni di Raisport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La staffetta dello short track festeggia l’argento. Confortola: “Vale come un oro”, Betti: “Il pubblico ci ha dato la spinta giusta” Short track: agli Europei la staffetta femminile è d'argento, Confortola di bronzoDurante gli Europei di short track a Tilburg, le atlete italiane hanno ottenuto importanti risultati. LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, argento dell’Italia femminile nella staffetta!Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di Short Track 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; Olimpiadi, Fontana nella leggenda. La staffetta dello short track è medaglia d’oro; Staffetta mista short track: cos’è la gara che ha regalato all’Italia l’oro olimpico a Milano Cortina 2026; Medaglia per la staffetta mista dello short track a Milano Cortina: capolavoro Italia, è oro. Argento per la staffetta donne nello short track: 14esima medaglia per Arianna Fontana, è recordTre ministeri condannati a pagare la ong tedesca perché dopo il caso Rackete la nave fu sottoposta a fermo amministrativo e, nonostante i ricorsi, il prefetto non rispose mai. La premier va all'attacc ... ilfattoquotidiano.it STELLE D’ARGENTO! La staffetta femminile di short track si arrende solo alla Corea del SudLa staffetta femminile italiana dello short track ha conquistato una medaglia d’argento di grande prestigio al termine della finale olimpica disputata al ... oasport.it Altra medaglia azzurra nello short track: Sighel, Confortola, Fontana e Betti conquistano l’argento nella staffetta 3000 metri femminile. #ilmattino #shorttrack #milanocortina #olimpiadi facebook Altro giro e altra medaglia per lo short-track azzurro nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Arianna FONTANA e Arianna SIGHEL si sono piazzate in seconda posizione nella staffetta femminile consentendo al comparto itali x.com