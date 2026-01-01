A partire da gennaio 2026, Rimini avvia le prime gare per le concessioni delle spiagge nella zona di Rimini Nord. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel processo di riforma del settore balneare, ancora in fase di definizione da parte del governo. Il Comune si impegna a gestire anticipatamente alcune assegnazioni, offrendo così un primo esempio di come si svilupperanno le future procedure di affidamento.

Rimini, 1 gennaio 2026 - Primi bandi per le spiagge a Rimini. In attesa di capire tempi e criteri che il governo fisserà per le future gare per le concessioni balneari (che andranno fatte comunque entro il 2027 ), il Comune gioca d’anticipo e parte con i bandi per assegnare alcune porzioni di spiaggia di Rimini nord. Saranno 23 i bandi per altrettante aree: quasi tutte sono all’interno di stabilimenti balneari, dove i gestori hanno la proprietà delle zone in cui sono già presenti bar, cabine e servizi. In molti casi, saranno messe a bando le zone dove i bagnini mettono lettini e ombrelloni. Un primo passo verso il futuro, quando saranno indette le gare per tutte le attività balneari attualmente in concessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, ecco i bandi: da gennaio prime gare nella zona di Rimini nord. “Un test per il futuro”

Leggi anche: Biathlon, prime gare per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer: i risultati incoraggianti in Nord Europa

Leggi anche: Matri netto sulla “nuova” Juventus delle ultime gare: «L’impatto di Spalletti va oltre i punti, ecco chi prendere a gennaio per provare a rientrare nella corsa ai vertici». Il nome

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spiagge, ecco i bandi: da gennaio prime gare nella zona di Rimini nord. “Un test per il futuro”; Concessioni balneari. A fine gennaio bando per le prime spiagge riminesi.

Spiagge, ecco i bandi: da gennaio prime gare nella zona di Rimini nord. “Un test per il futuro” - Il Comune assegnerà 23 aree già utilizzate per ombrelloni e lettini. ilrestodelcarlino.it