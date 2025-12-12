Abu Mazen smentisce la sinistra | Grazie all' Italia per gli aiuti umanitari

Abu Mazen ha espresso la sua gratitudine all’Italia per il continuo sostegno fornito alla Palestina, riconoscendo il contributo nelle operazioni di addestramento, aiuti umanitari e assistenza medica. Le sue parole sottolineano l’importanza della collaborazione tra i due paesi, evidenziando l’impegno italiano nel supporto alla sicurezza e al benessere della popolazione palestinese.

"Grazie all'Italia che ha sempre supportato il nostro Paese, nell'addestramento della polizia e negli aiuti umanitari offerti in grande misura, nelle cure mediche per i bambini e nella partecipazione alla forza di sicurezza che vigila nel valico di Rafah". Lo ha detto il presidente dell'Autorita' palestinese Abu Mazen, parlando dal palco ad Atreju. "Apprezzo l'opportunità di essere qui - ha detto Abu Mazen - conferma la profondità delle relazioni di amicizia che legano i nostri due Paesi, basate sul rispetto reciproco innanzitutto", ha detto il leader palestinese che ha anche espresso tutto il suo gradimento il mio grande gradimento per il sostegno del Paese al processo di pace tra israeliani e palestinesi. Iltempo.it

Il ministro israeliano Ben Gvir: "Arrestare Abu Mazen e assassinare alti funzionari palestinesi se l'Onu vota a favore dello Stato della Palestina" #ANSA - facebook.com facebook