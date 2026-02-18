La scrittrice Danila Rosetti torna in libreria con il nuovo poema in dialetto forlivese Tòt schelz

Martedì 24 febbraio alla Biblioteca Comunale A. Saffi, nel Salone dell'Incontro di Palazzo Romagnoli Danila Rosetti presenta il suo ultimo libro "Tót schelz", un poema in dialetto forlivese ricco di monologhi e battute di dialogo che prendono ispirazione dall'attualità. A caratterizzare il lavoro di Rosetti, ancora una volta, una dolente ironia e un tono sarcastico che si fanno chiave di lettura anche dei momenti più drammatici. Danila Rosetti, medico, ha pubblicato diverse raccolte di poesia sia in lingua italiana che in dialetto e ha ricevuto vari premi per le sue composizioni. Ad accompagnarla nella presentazione, Gianfranco Miro Gori poeta e critico.