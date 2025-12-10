Paola Barbato torna in libreria con il nuovo romanzo Cuore capovolto

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Barbato torna in libreria con il suo nuovo romanzo,

La rassegna “Autori in libreria” prosegue con un nuovo appuntamento giovedì 11 dicembre, alle ore 18, alla Mondadori Bookstore del Mega Forlì con ospite Paola Barbato. L'autrice, già nota al grande pubblico per la sua attività di sceneggiatrice di fumetti e per i numerosi romanzi noir e thriller. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Da Mani nude a Horror Game e La torre d’avorio: un autunno di grandi novità per Paola Barbato - Arriva in libreria il nuovo romanzo dell'autrice, che segue sia la pubblicazione del nuovo libro per ragazzi, che la presentazione dell'adattamento di Mani nude diretto da Mauro Mancini. Secondo movieplayer.it