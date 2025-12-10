Paola Barbato torna in libreria con il nuovo romanzo Cuore capovolto
Paola Barbato torna in libreria con il suo nuovo romanzo,
La rassegna “Autori in libreria” prosegue con un nuovo appuntamento giovedì 11 dicembre, alle ore 18, alla Mondadori Bookstore del Mega Forlì con ospite Paola Barbato. L'autrice, già nota al grande pubblico per la sua attività di sceneggiatrice di fumetti e per i numerosi romanzi noir e thriller. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Neri Pozza. . Un regalo per chi vuole farsi condurre in un luogo misterioso. E poco confortante. Francesca Lang, editor della narrativa italiana, consiglia Cuore capovolto di Paola Barbato. #NeriPozza Vai su Facebook
"Cuore capovolto": il nuovo thriller di Paola Barbato, tra adolescenti, reati online e desideri. Nel solco di "Adolescence"... ne scrive su @illibraio Jonathan Blasig illibraio.it/news/dautore/c… @NeriPozza #libri #thriller Vai su X
Da Mani nude a Horror Game e La torre d’avorio: un autunno di grandi novità per Paola Barbato - Arriva in libreria il nuovo romanzo dell'autrice, che segue sia la pubblicazione del nuovo libro per ragazzi, che la presentazione dell'adattamento di Mani nude diretto da Mauro Mancini. Secondo movieplayer.it
