Torna in libreria la scrittrice italiana che ha appassionato un milione e mezzo di lettori
Una saga che ha appassionato un milione e mezzo di lettori in Italia. Si intitola L'alba dei Leoni e tornerà presto in libreria per Nord - la data fissata è il 13 gennaio 2026 - il nuovo capitolo della storia della famiglia Florio. Stefania Auci sceglie di fare un salto indietro nel tempo e. 🔗 Leggi su Today.it
