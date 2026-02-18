La schedina | Champions League | l’Inter sfida il gelo di Bodo Newcastle a Baku

L’Inter affronta il freddo di Bodo in una partita decisiva della Champions League, dopo aver ricevuto un’allerta meteo che ha fatto salire la temperatura delle previsioni. Nel frattempo, il Newcastle si prepara a giocare a Baku, in Azerbaigian, dove il clima e il fuso orario complicano il viaggio. La serata di mercoledì mette in gioco le speranze di qualificazione di alcune squadre e mette alla prova la loro resistenza.

Il mercoledì di coppa entra nel vivo con una serata che promette di ridefinire gli equilibri della Champions League, mettendo alla prova la tenuta mentale e fisica di alcune delle grandi favorite. Oggi, 18 febbraio, l’attenzione è tutta rivolta ai playoff, con l’ Inter chiamata a una delle trasferte più insidiose dell’anno sul campo sintetico del Bodo Glimt. I nerazzurri di Chivu approdano in Norvegia con l’obiettivo di gestire l’aggressività dei padroni di casa e far valere il tasso tecnico superiore, cercando di indirizzare la qualificazione già nei primi novanta minuti per evitare brutte sorprese al ritorno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Sorteggio Champions League: Inter al gelo contro il Bodo/Glimt, l’andata sarà esclusiva Prime VideoQuesta sera si è svolto il sorteggio della Champions League e l’Inter ha trovato subito una sfida difficile.

Qarabagh-Newcastle (Champions League, 18-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Gol in arrivo a BakuIl Newcastle di Howe si prepara ad affrontare il Qarabagh a Baku, dopo aver perso di misura la possibilità di passare direttamente agli ottavi di Champions League.

