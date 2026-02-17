Qarabagh-Newcastle Champions League 18-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Gol in arrivo a Baku

Il Newcastle di Howe si prepara ad affrontare il Qarabagh a Baku, dopo aver perso di misura la possibilità di passare direttamente agli ottavi di Champions League. La partita di domani si preannuncia intensa, con i padroni di casa che puntano a conquistare punti importanti davanti ai propri tifosi. I giocatori dei due team si sono già allenati sul campo, cercando di adattarsi alle condizioni climatiche della capitale azera.

Dopo aver fallito per un soffio la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, il Newcastle di Howe trova sulla sua strada gli azeri del Qarabagh. Per la squadra di Qurbanov è un obiettivo storico, mai prima d'ora una squadra azera è approdata alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, e lo ha fatto con risultati di prestigio come le vittorie contro Benfica.

