Sorteggio Champions League | Inter al gelo contro il Bodo Glimt l’andata sarà esclusiva Prime Video

Questa sera si è svolto il sorteggio della Champions League e l’Inter ha trovato subito una sfida difficile. I nerazzurri di Chivu affronteranno in trasferta il BodoGlimt, una partita che si giocherà in stadi gelidi e con poche possibilità di riscaldamento. L’andata sarà trasmessa in esclusiva da Prime Video, che si prepara a offrire la diretta a tutti gli appassionati. I tifosi nerazzurri sperano in una buona prestazione, anche se le condizioni climatiche potrebbero complicare le cose.

Inter News 24 Sorteggio Champions League: Prime Video trasmetterà in esclusiva l’andata della gara tra i nerazzurri di Chivu e il Bodo. L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto e per l’Inter di Cristian Chivu la strada verso gli ottavi di finale di Champions League passerà per il circolo polare artico. Come riportato da Calcio e Finanza, è stato ufficializzato il calendario dei playoff (fase barrage) che vedrà i nerazzurri protagonisti su Prime Video per la sfida d’andata. Sorteggio Champions League: Inter in esclusiva su Prime nell’andata col Bodo. Dopo aver chiuso la fase campionato al 10° posto con 15 punti, l’Inter dovrà superare l’ostacolo norvegese del BodoGlimt in un doppio confronto che si preannuncia caldissimo nonostante le temperature polari. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.

