Secondo Axios, le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sono ferme e ora si stima che ci sia il 90% di probabilità di un attacco militare americano. Il leader iraniano Khamenei ha dichiarato che l’Iran potrebbe colpire le navi statunitensi nel Golfo, arrivando anche a minacciare di affondarle. Nel frattempo, Teheran ha annunciato esercitazioni con le forze russe nel Mar Caspio, segnando un rafforzamento delle alleanze militari nella regione.

Le trattative tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica sembrano essersi definitivamente arenate. Secondo diversi membri dell'amministrazione Trump, il presidente si è "stufato" e una guerra sarebbe imminente Nonostante le trattative in corso, il conflitto tra Iran e Stato Uniti sembra avvicinarsi inesorabilmente. "Minacce e ricatti non favoriscono il successo dei negoziati sul programma nucleare iraniano". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "La Russia è convinta che trovare soluzioni reciprocamente accettabili alla questione nucleare iraniana richieda un dialogo equo e rispettoso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Axios: "Negoziati in stallo, probabilità di attacco americano al 90%". Khamenei: "Potremmo affondare le navi Usa". E Teheran annuncia esercitazioni con la Russia

Iran, la guida suprema Khamenei "nascosto in un bunker sotto Teheran. Teme un attacco americano"Secondo fonti recenti, la guida suprema dell’Iran, Khamenei, si sarebbe rifugiata in un bunker sotto Teheran.

“Khamenei portato in un rifugio sotterraneo a Teheran”. Le manovre Usa per un potenziale attaccoRecenti notizie indicano che Khamenei è stato trasferito in un rifugio sotterraneo a Teheran, mentre gli Stati Uniti valutano possibili azioni militari.

