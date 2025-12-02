La Promessa Anticipazioni Spagnole | Lorenzo Umilia Curro!

Lorenzo affonda il colpo e Curro esplode dentro: la vendetta del lacchè è ormai solo questione di tempo. Lorenzo affonda il colpo e umilia Curro davanti a tutti, provocando in lui una reazione tanto silenziosa quanto devastante. Il ragazzo non regge l’ennesima mortificazione pubblica da parte del capitano e qualcosa dentro di lui si spezza definitivamente. La rabbia che ha sempre tenuto a bada ora prende il sopravvento, e una decisione sconvolgente inizia a prendere forma nella sua mente. Nel frattempo, Manuel non intende restare a guardare e affronta Enora con una domanda diretta: qual è il coinvolgimento di Lisandro negli affari di Don Luis? La giovane, visibilmente scossa, nega qualsiasi conoscenza e si allontana, lasciando dietro di sé un velo di incertezza che pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Lorenzo Umilia Curro!

