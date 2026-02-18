La primavera farà riaprire Villa Manzoni
Villa Manzoni a Lecco riapre le sue porte dopo mesi di lavori di restauro. La casa natale dello scrittore, che si trova in via Roma, sarà visitabile a partire da aprile, portando di nuovo alla luce arredi e dettagli originali. La ristrutturazione ha permesso di preservare l’aspetto storico della villa, che ora si presenta più accessibile e accogliente per i visitatori.
LECCO La casa dell’infanzia e della giovinezza di Alessandro Manzoni riapre i battenti. Dopo un lungo e accurato intervento di restauro, Villa Manzoni di Lecco ad aprile verrà riaperta al pubblico. Lo annuncia l’assessore alla Cultura Simona Piazza. I lavori, cominciati nell’estate del 2024, termineranno entro la fine di questo mese; per il 31 marzo verranno poi appaltati il servizi di biglietteria e sorveglianza; subito dopo ci sarà il taglio del nastro. "Nei primi giorni di aprile ci sarà l’inaugurazione della riapertura di Villa Manzoni – conferma Simona Piazza -. Contiamo di comunicare la data entro il 19 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa RealeIl Libraccio presenta la sua prima rassegna letteraria a Monza, intitolata “Libri in scena”.
I ragazzi di Morrone battuti 1-0: restano fermi al decimo posto a quota 28, giovedì il derby con il Cesena per riaprire le speranze playoff. Primavera, a Bari arriva il secondo stop di filaIl Bologna Primavera ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro Morrone, confermandosi al decimo posto con 28 punti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La primavera farà riaprire. Villa Manzoni.
ANCE Lecco Sondrio. Archer Marsh · Give Me Everything (Stripped Down). Visita al cantiere di restauro di Villa Manzoni Il nostro Gruppo Giovani ha accompagnato gli studenti del triennio edile della @fondazioneclerici.lecco alla scoperta del cantiere di re facebook