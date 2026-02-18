La primavera farà riaprire Villa Manzoni

Villa Manzoni a Lecco riapre le sue porte dopo mesi di lavori di restauro. La casa natale dello scrittore, che si trova in via Roma, sarà visitabile a partire da aprile, portando di nuovo alla luce arredi e dettagli originali. La ristrutturazione ha permesso di preservare l’aspetto storico della villa, che ora si presenta più accessibile e accogliente per i visitatori.