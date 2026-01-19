I ragazzi di Morrone battuti 1-0 | restano fermi al decimo posto a quota 28 giovedì il derby con il Cesena per riaprire le speranze playoff Primavera a Bari arriva il secondo stop di fila
Il Bologna Primavera ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro Morrone, confermandosi al decimo posto con 28 punti. Restano in attesa del derby di giovedì con il Cesena, un’occasione per riaccendere le speranze di qualificazione ai playoff. Nel frattempo, a Bari, la squadra ha subito il secondo KO consecutivo, evidenziando le sfide in corso nel campionato di categoria.
1 BOLOGNA 0: Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Longjean, Staszak, Gorter, Dalla Costa; Esteban (83’ Onyemachi), Laerke. A disposizione: Lupo, Spinelli, Candido, Perrone, Kozarac, Persano, Basile, Marrocco, Maiotti, Palmieri. Allenatore: Schipa. BOLOGNA: Franceschelli; Nesi, Francioli (68’ Mazzetti), Tomasevic, Papazov; N’Diaye (82’ Bousnina), Nordvall, Lai (81’ Krasniqi); Negri, Toroc (36’ Castillo), Ferrari (46’ Sadiku). A disposizione: Gnudi, Briguglio, Dimitrisin, Zonta, Markovic, Rossitto. Allenatore: Morrone. Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Reti: 26’ Esteban. Note: ammoniti Papazov, Mazzetti, Tomasevic Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera di Stefano Morrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Primavera. I ragazzi di Bigica sfiorano soltanto la rimonta. Il ko con il Cesena allontana l’obiettivo playoff
Nella sfida tra Sassuolo e Cesena, i ragazzi di Bigica si sono avvicinati alla rimonta senza riuscire a completarla, venendo superati 4-2. Il risultato ha inciso sulle possibilità di raggiungere i playoff, riflettendo un momento di stagionale che richiede ancora attenzione e miglioramenti. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, evidenziando la competitività e le sfide della formazione in questa fase della stagione primaverile.
La Primavera. Al ’Ricci’ arriva un Cesena pieno di ambizioni. I ragazzi di Bigica chiamati a una gran prova
Al Ricci di Sassuolo si disputa oggi alle 15 la sfida tra il Sassuolo Primavera e il Cesena, nel contesto della 18ª giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa, guidati da Bigica, cercano continuità, mentre i romagnoli arrivano con l’obiettivo di confermare le proprie ambizioni in un campionato ancora aperto. Un incontro importante per entrambe le formazioni in un momento chiave della stagione.
PLM Morrone travolge la Virtus Acri 4-0: i ragazzi di Stranges volano a +4 in classifica! - facebook.com facebook
