I ragazzi di Morrone battuti 1-0 | restano fermi al decimo posto a quota 28 giovedì il derby con il Cesena per riaprire le speranze playoff Primavera a Bari arriva il secondo stop di fila

Il Bologna Primavera ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro Morrone, confermandosi al decimo posto con 28 punti. Restano in attesa del derby di giovedì con il Cesena, un’occasione per riaccendere le speranze di qualificazione ai playoff. Nel frattempo, a Bari, la squadra ha subito il secondo KO consecutivo, evidenziando le sfide in corso nel campionato di categoria.

1 BOLOGNA 0: Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Longjean, Staszak, Gorter, Dalla Costa; Esteban (83’ Onyemachi), Laerke. A disposizione: Lupo, Spinelli, Candido, Perrone, Kozarac, Persano, Basile, Marrocco, Maiotti, Palmieri. Allenatore: Schipa. BOLOGNA: Franceschelli; Nesi, Francioli (68’ Mazzetti), Tomasevic, Papazov; N’Diaye (82’ Bousnina), Nordvall, Lai (81’ Krasniqi); Negri, Toroc (36’ Castillo), Ferrari (46’ Sadiku). A disposizione: Gnudi, Briguglio, Dimitrisin, Zonta, Markovic, Rossitto. Allenatore: Morrone. Arbitro: Mastrodomenico di Matera. Reti: 26’ Esteban. Note: ammoniti Papazov, Mazzetti, Tomasevic Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera di Stefano Morrone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

La Primavera. I ragazzi di Bigica sfiorano soltanto la rimonta. Il ko con il Cesena allontana l’obiettivo playoff

Nella sfida tra Sassuolo e Cesena, i ragazzi di Bigica si sono avvicinati alla rimonta senza riuscire a completarla, venendo superati 4-2. Il risultato ha inciso sulle possibilità di raggiungere i playoff, riflettendo un momento di stagionale che richiede ancora attenzione e miglioramenti. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, evidenziando la competitività e le sfide della formazione in questa fase della stagione primaverile.

La Primavera. Al ’Ricci’ arriva un Cesena pieno di ambizioni. I ragazzi di Bigica chiamati a una gran prova

Al Ricci di Sassuolo si disputa oggi alle 15 la sfida tra il Sassuolo Primavera e il Cesena, nel contesto della 18ª giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa, guidati da Bigica, cercano continuità, mentre i romagnoli arrivano con l’obiettivo di confermare le proprie ambizioni in un campionato ancora aperto. Un incontro importante per entrambe le formazioni in un momento chiave della stagione.

