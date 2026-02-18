La polizia consiglia all’arbitro che ha espulso Kalulu di non uscire di casa dopo aver ricevuto minacce di morte
Federico La Penna, arbitro dell’ultima partita Inter-Juventus a San Siro, ha ricevuto minacce di morte che lo hanno spinto a chiedere aiuto alla polizia. Le minacce includevano frasi come “Ti pugnalo per strada” e “Sappiamo dove abiti”, e sono arrivate subito dopo l’espulsione di Kalulu. La polizia ha consigliato all’arbitro di non uscire di casa per il suo stesso sicurezza.
