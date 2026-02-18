La polizia consiglia all’arbitro che ha espulso Kalulu di non uscire di casa dopo aver ricevuto minacce di morte

Federico La Penna, arbitro dell’ultima partita Inter-Juventus a San Siro, ha ricevuto minacce di morte che lo hanno spinto a chiedere aiuto alla polizia. Le minacce includevano frasi come “Ti pugnalo per strada” e “Sappiamo dove abiti”, e sono arrivate subito dopo l’espulsione di Kalulu. La polizia ha consigliato all’arbitro di non uscire di casa per il suo stesso sicurezza.

2026-02-17 11:02:00 Calcio italiano: “Ti pugnalo per strada”, “ti ammazzo” e “sappiamo dove abiti”. Sono alcune delle minacce che ha ricevuto Federico La Penna, l’arbitro che ha diretto l’ultima partita Inter-Juventus a San Siro. Prima di simili intimidazioni, l’arbitro, di professione avvocato, aveva denunciato tali fatti alla Questura di Roma, arrivando anche alla moglie e ai figli. Ciò premesso, è intervenuta l’Associazione Arbitri attraverso il suo vicepresidente vicario, Francesco Massini in risposta a quanto accaduto,: “Quello che è accaduto ha superato tutti i limiti della civiltà e della sportività”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Penna, minacce di morte all'arbitro di Inter-Juventus. «Lui denuncia alla polizia (che gli consiglia di non uscire di casa)L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e questo lo ha spinto a rivolgersi alla polizia.

Minacce di morte social per Bastoni e La Penna, la polizia consiglia all'arbitro di non uscire da casaAlessandro Bastoni e Federico La Penna hanno ricevuto minacce di morte sui social, dopo le polemiche nate durante la partita tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.