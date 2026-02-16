Minacce di morte social per Bastoni e La Penna la polizia consiglia all' arbitro di non uscire da casa
Alessandro Bastoni e Federico La Penna hanno ricevuto minacce di morte sui social, dopo le polemiche nate durante la partita tra Inter e Juventus. La polizia ha consigliato all’arbitro di non uscire di casa a causa delle minacce. In rete, molti utenti hanno commentato aspramente, trasformando le discussioni sportive in minacce concrete.
Come spesso accade, le polemiche in campo sono rapidamente passate sui social. Dopo Inter Juventus e la contestata espulsione a Kalulu, i profili social di Alessandro Bastoni e Federico La Penna sono stati presi d'assalto di commentatori. Le frasi usate non sono tra le più civili, anzi, e hanno spinto l'arbitro a raccogliere il materiale e sporgere denuncia alla polizia postale. "Ti sparo", "ti ammazzo", "ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti". L'elenco è lungo. Il giorno dopo il derby d'Italia, Stefano La Penna ha ritrovato una serie di messaggi di questa portata a lui indirizzati.
La Penna, minacce di morte all'arbitro di Inter-Juventus. «Gli è stato consigliato di non uscire di casa»
L’arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, e per questo gli hanno consigliato di restare in casa.
Minacce di morte via social, l’arbitro Federico La Penna denuncia
Federico La Penna ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute sui social dopo la partita tra Inter e Juventus.
L'arbitro Federico La Penna, appartenente alla sezione di Roma 1, è stato al centro di gravi insulti e minacce di morte sui social network in seguito alla sua direzione arbitrale nella partita Inter-Juventus.
Il giorno dopo Inter-Juventus (3-2) è stata una tempesta di insulti e minacce social ricevute da Federico La Penna. Chi? Esattamente l'arbitro.
